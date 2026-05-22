$!Conflicto Panamá–Costa Rica: Presidente Mulino apela a la reciprocidad

El presidente José Raúl Mulino se refirió al conflicto comercial entre Panamá y Costa Rica, señalando que es un tema importante para ambos países, pero que su deber es proteger a los panameños, por lo que apeló al principio de reciprocidad en las relaciones internacionales.

“Las relaciones internacionales se basan en mucha prudencia... No es a través de un púlpito, una tarima o una conferencia de prensa” que se hagan “exposiciones que tocan directamente la relación entre dos países, sobre todo vecinos y amigos”, añadió el mandatario.

La mandataria de Costa Rica, Laura Fernández, que asumió su cargo el pasado 8 de mayo, pidió públicamente a su canciller, Manuel Tovar, iniciar “acciones internacionales” contra Panamá, que desde 2020 bloquea la entrada de productos costarricenses por motivos sanitarios.

El gobernante panameño también acusó a Costa Rica de bloquear durante más de 10 años a empresas de Panamá. “Un sinnúmero de empresas panameñas que operaban en Costa Rica fueron bloqueadas”, recordó.

Tras las declaraciones de Mulino, empresarios y productores locales le respaldaron, señalando que la respuesta del gobierno panameño se basa en los principios de reciprocidad y defensa de los intereses nacionales.