$!Conflicto Panamá–Costa Rica: Presidente Mulino apela a la reciprocidad

El presidente José Raúl Mulino se refirió al conflicto comercial entre Panamá y Costa Rica, señalando que es un tema importante para ambos países, pero que su deber es proteger a los panameños, por lo que apeló al principio de reciprocidad en las relaciones internacionales.'Las relaciones internacionales se basan en mucha prudencia... No es a través de un púlpito, una tarima o una conferencia de prensa' que se hagan 'exposiciones que tocan directamente la relación entre dos países, sobre todo vecinos y amigos', añadió el mandatario. La mandataria de Costa Rica, Laura Fernández, que asumió su cargo el pasado 8 de mayo, pidió públicamente a su canciller, Manuel Tovar, iniciar 'acciones internacionales' contra Panamá, que desde 2020 bloquea la entrada de productos costarricenses por motivos sanitarios.El gobernante panameño también acusó a Costa Rica de bloquear durante más de 10 años a empresas de Panamá. 'Un sinnúmero de empresas panameñas que operaban en Costa Rica fueron bloqueadas', recordó.Tras las declaraciones de Mulino, empresarios y productores locales le respaldaron, señalando que la respuesta del gobierno panameño se basa en los principios de reciprocidad y defensa de los intereses nacionales.