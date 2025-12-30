Confusión de precios en comercios es ilegal y conlleva sanciones, advierte Acodeco

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) recordó que en Panamá está prohibida la confusión de precios, debido a que es una práctica que “vulnera los derechos de los consumidores y que es sancionada conforme a la legislación vigente”.

La institución sostuvo que los comercios están obligados a mostrar “precios claros, precisos y visibles” y que en los casos donde exista doble marcación o información confusa, el consumidor tiene derecho a pagar siempre el precio más bajo.

Se detalló que estas disposiciones están contempladas en la Ley 45 de 2007, de protección al consumidor y defensa de la competencia, y se verán reforzadas con la entrada en vigor de la Ley 473 de 2025, la cual exigirá, a partir de junio de 2026, que los establecimientos comerciales exhiban “el precio final, incluyendo impuestos y cargos adicionales”, con el fin de “eliminar cobros ocultos o engañosos al momento del pago”.

La Acodeco argumentó que, de acuerdo con la normativa vigente, los agentes económicos deben cumplir con varias obligaciones, entre ellas: exhibir el precio de contado de forma clara, legible y visible en todos los productos y servicios; brindar información clara y veraz sobre las características, precios y condiciones de venta; y, en el caso de promociones y descuentos, indicar “claramente el precio anterior y el nuevo precio más bajo”.

Asimismo, recordó que “se prohíbe cualquier práctica que induzca a error o confusión” y que, en caso de existir más de un precio marcado, se debe respetar el menor.

A partir de junio de 2026, el precio mostrado deberá incluir “todos los impuestos y cargos”, conforme a la Ley 473.

La Acodeco indicó a los consumidores que, si detectan precios confusos, dobles marcaciones o falta de precios visibles, deben exigir que se les cobre el precio más bajo y presentar la denuncia correspondiente, ya que estas faltas son sancionables.

La entidad reiteró que mantiene operativos sus canales de atención para recibir denuncias y consultas a través del Sistema de Información y Denuncia Institucional (SINDI), disponible las 24 horas del día mediante WhatsApp y Telegram 6330-3333, en las redes sociales @AcodecoPma y en su sitio web oficial.