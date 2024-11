$!Consenso en reformas, piden empresarios

Líderes de gremios empresariales de las provincias esperan que las reformas a la Caja de Seguro Social (CSS) se logren a través del consenso, que se hagan cambios sensatos para los trabajadores, empresarios y población asegurada.

Dalila Mosquera, presidenta de la Cámara de Comercio de Darién, dijo que “todos tenemos que poner de nuestra parte para salvas a la CSS. Para nosotros lo más importante es que la CSS flexibilice el tema de la afiliación de los emprendedores, son demasiados requisitos, demasiadas burocracias que no le es fácil a un campesino decir me voy a afiliar. No es fácil para los pequeños emprendedores”.

Sebastián Peralta, presidente de la Cámara de Comercio de Chitré, en la provincia de Herrera, señaló que el aumento del 3% a la cuota que pagan los empleadores “empeora todo”. Aseguró que ya hay un desempleo extraordinario, sobre todo en el sector construcción de la provincia por la eliminación de incentivos en la compra de vivienda, por lo que acciones que se tomen respecto a la CSS y perjudiquen al empleador ponen en riesgo su subsistencia.

Omar Sugasti, miembro de la Cámara de Comercio de Panamá Oeste, manifestó que “las reformas son necesarias y obligatorias. Se le pide al Ejecutivo y al Legislativo que por favor escuchen muchas de las propuestas que son muy sensatas que pueden ayudar a que este sea un proyecto de Ley mucho más amplio, incluso y beneficioso para los asegurados”.

Por su parte, Fulvia Vargas, de la Cámara de Comercio de Veraguas, expresó que se requiere mayor explicación del Proyecto de Ley. “Debe haber un consenso y un análisis bien hecho, para evitar la desinformación”.