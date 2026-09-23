Continúa conflicto por reubicación de comercios en Vía España

Avanza el proceso de liberación de servidumbre como parte de los trabajos de preparación para la ampliación de carriles en la Vía España, en medio de diferencias por la reubicación de comercios, indemnizaciones y la inquietud de residentes y propietarios de los predios afectados.

De acuerdo con los consultados, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) mantiene conversaciones con residentes, comerciantes y pequeños empresarios ubicados a lo largo de la vía para atender sus inquietudes.

Según la entidad, la obra se extiende desde la intersección de la avenida Cincuentenario hasta la Vía Porras, abarcando los corregimientos de Parque Lefevre, Río Abajo, San Francisco y Pueblo Nuevo, con el objetivo de mejorar la movilidad y la calidad de vida de los usuarios.

Franklin Williams, empresario de la zona y miembro de la Alianza por el Comercio y el Empleo, dijo que “en la reunión que fue solicitada por los residentes, los comerciantes y todos lo de la avenida la semana pasada, se sostuvo que el proyecto no tiene un estudio de impacto ambiental”. Además, señaló que “en estos momentos la entidad tiene denuncias interpuestas, amparos de garantía y una querella penal, por lo que no se debería proceder, porque cuando hay una querella penal vigente, todo proyecto se tiene que detener automáticamente hasta que se resuelva el estado del mismo”.

Williams añadió que “el proyecto impactara a miles de ciudadanos, que tienen edificios y apartamento, clínicas, hospitales, escuelas, oficinas públicas y centenares de negocios, muchos tendrán que cerrar” y advirtió que “el proyecto también podría reducir el valor de los edificios y apartamentos ubicados a lo largo de la Vía España”.

Asimismo, el empresario agregó que “ya vamos casi para medio año y los comerciantes están a la espera de respuesta”. Añadió que, “las personas están esperando una indemnización, pero ese punto no es negociable actualmente porque hay una querella penal. Y no se puede solicitar ni hablar nada en cuanto a reubicación ni que le van a quitar porque sería ilegal”.

Williams dijo que “la Vía España requiere de proyectos de acera, y otros, que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos, pero para ello no se requiere un proyecto de ampliación de la vía, más cuando no es la arteria de la ciudad con más tranque, hay otras que están peor”.

Por su parte, el abogado Donaldo Sousa, señaló que “ampliar la vía a 40 metros afectará los estacionamientos de edificios con comercios y a unos 600 negocios que podrían verse impactados de forma considerable”.

Sousa comentó que “es un proyecto que debió ser categoría tres, porque impacta prácticamente un tercio de la ciudad de Panamá”. Sin embargo, “comenzaron a hacer un estudio de impacto ambiental de categoría dos, que nosotros inmediatamente mandamos nota diciendo que no, que nosotros considerábamos que ese proyecto era inviable”.

El abogado detalló que “para poder que se haga una ampliación de la servidumbre tiene que haber comunicado a la comunidad, hacer reuniones para que ella pueda manifestarse y todo. Si no se hace, se violan las normas de una forma ilícita”.