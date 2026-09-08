Contraloría y MEF suspenden compras automotrices para controlar el gasto operativo del Estado

La Contraloría General de la República y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) formalizaron la suspensión en la compra de vehículos nuevos para las entidades del Estado. La medida busca contener el gasto público y promover un uso más eficiente de la flota vehicular oficial, según informaron ambas instituciones mediante un comunicado.

La decisión fue comunicada a través de la Circular N.° 31-2026-DC-DNFG, firmada por el contralor general, Anel Flores, y el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman. La disposición toma en cuenta no solo el costo de adquisición, sino también los gastos operativos y de mantenimiento asociados, tales como combustible, repuestos, reparaciones y pólizas de seguro. Si bien desde marzo de 2026 el MEF promovía el uso compartido de automóviles entre dependencias públicas, el incremento en las solicitudes para adquirir nuevas unidades hizo necesario reforzar las medidas de control.

A partir de la emisión de esta directriz, queda suspendida la adquisición de automóviles nuevos por parte de las instituciones estatales. Como alternativa, y únicamente ante necesidades prioritarias que comprometan la operatividad, las entidades podrán contratar vehículos bajo la modalidad de alquiler con mantenimiento y seguros incluidos, siempre que la vigencia del contrato no exceda el ejercicio fiscal en curso.

Por su parte, los arrendamientos vigentes no sufrirán alteraciones y continuarán ejecutándose bajo las condiciones pactadas.Durante su reciente comparecencia ante la Asamblea Nacional, el contralor Flores ya había adelantado la necesidad de hacer una pausa en la compra de transporte y auditar la flota estatal existente.

Con esta regulación, la Contraloría y el MEF buscan reforzar la disciplina fiscal, ordenar el parque vehicular oficial y asegurar que cada erogación responda a necesidades estrictamente justificadas.