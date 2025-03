Coordinadora Campesina: Río Indio no es la solución

Río Indio no es una solución para el problema del acceso al agua en el Canal de Panamá, consideraron moradores del área agrupados en la Coordinadora Campesina por la Vida; Luego de conocer que la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) busca construir un lago en el tramo medio de la cuenca de este río ubicado en la provincia de Coclé.

Los consultados manifestaron que la alternativa más factible es río Bayano, ya que esta opción no representa la necesidad de la adquisición de tierras para nuevos asentamientos, reemplazo de viviendas y creación de espacios.

Lázaro Hernández, representante del corregimiento de Río Indio, comentó que “Rio Indio no tiene la capacidad de agua. Se ha preguntado cuánto es la compensación por las tierras, a dónde nos van a poner a vivir. Eso no se ha hablado. Hace falta un diálogo con precisión. Nosotros no estamos vendiendo”.

Alcibíades Martínez de la comunidad de Tres Hermanas, manifestó que “hay una incertidumbre grande. Proponemos que se estudie Bayano, ya tiene un estudio. Río Indio no es sostenible, cada día baja más su caudal. La inversión ni siquiera será a largo plazo. Bayano sí”.

Olegario Cedeño del movimiento de comunidades campesinas de Río Indio, consideró que “aquí no hay diálogo es una imposición”.

Vielka Chirú de la comunidad de La Mina, dijo que “no se nos ha hablado claramente. Es una preocupación todos los días, nos van a inundar nuestras tierras”.