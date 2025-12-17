Copa abre nueva ruta hacia la ciudad venezolana de Maracaibo

La aerolínea panameña Copa, que tiene suspendidos temporalmente sus vuelos desde y hacia Caracas en medio de la presencia militar de Estados Unidos en el Caribe, volará a la ciudad venezolana de Maracaibo desde el próximo sábado, según anunció este miércoles.

Venezuela se encuentra prácticamente aislada debido a la cancelación de vuelos por parte de las aerolíneas internacionales, incluida Copa y su empresa de bajo costo Wingo.

La nueva ruta conectará a Ciudad de Panamá con el aeropuerto internacional La Chinita a través de un vuelo diario, señaló Copa en un comunicado.

“Operar hacia este aeropuerto es seguro y confiable” porque cuenta con “sistemas de aproximación que mitigan el riesgo” por “eventuales intermitencias en las señales de navegación”, aseguró la compañía.

Las dos aerolíneas panameñas pausaron sus vuelos a Caracas el 5 de diciembre y desde entonces han prorrogado la medida tres veces hasta el 15 de enero.

Estas cancelaciones se decidieron en respuesta a una alerta de la autoridad aeronáutica estadounidense por un incremento de la actividad militar en el Caribe, donde Estados Unidos mantiene un enorme despliegue para presionar al gobierno de Nicolás Maduro como parte de su ofensiva antidrogas.

Antes de las cancelaciones Copa tenía dos vuelos diarios desde y hacia Caracas.

La situación obligó a Copa a reforzar sus frecuencias de vuelos con la ciudad de Cúcuta, fronteriza con Venezuela, para tratar de satisfacer la alta demanda que hay en esta época del año para viajar entre Panamá y el país sudamericano.