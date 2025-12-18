$!Veinticuatro personas siguen en la lista de los más buscados

Unas veinticuatro personas se mantienen en la lista de los más buscados por delitos de pandillerismo, homicidio, tentativa de homicidio y delincuencia organizada, según datos de la Policía Nacional.

La cuarta persona presuntamente implicada en un doble homicidio en Caimitillo, distrito de Panamá en el que falleció un capitán de la Policía Nacional, fue aprehendida ayer. El hombre, de 23 años, se presentó de forma voluntaria a la Fiscalía de Homicidio y Femicidio, en el corregimiento de Ancón.

Mientras que en San Miguelito, las autoridades lograron la detención de Yeremy Alberto Mastarreno Aguirre, quien era buscado por el delito de homicidio doloso agravado, ocurrido el 10 de julio de 2025, en Las Garzas.

De igual forma, ayer se logró la captura de Aarón Moisés Heath, uno de los más buscados por el delito de homicidio, tras un allanamiento en Cativá, Colón. Por Heath se estaba ofreciendo una recompensa de B/. 10,000.

De las 33 personas que fueron anunciadas en la lista, el pasado 24 de noviembre, ya se han detenido a varios.

Están detenidos: Jimmy Williams (recompensa de B/. 5,000); César De Gracia (recompensa de B/. 2,000), Cristian Rueda (recompensa de B/. 2,000), Aristides Rangel (recompensa de B/. 2,000), Joseph Murillo (recompensa de B/. 2,000), Alberto Murillo (recompensa de B/. 2,000), Edwin Quintana (recompensa de B/. 5,000) y Aris Quintero (recompensa de B/. 20,000).