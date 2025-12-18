$!Se proyecta la construcción de siete nuevos puertos en el 2026

Siete nuevos puertos están proyectados para construirse en el año 2026, en las provincias de Chiriquí, Coclé, Colón y Los Santos, explicaron empresarios el sector marítimo y portuario.

Se trata del Puerto Barú, Puerto Corozal, Puerto Armuelles, Puerto de Aguadulce, Puerto de Mensabé, Puerto Margarita, y el Puerto Telfers.

Alberto López Tom, expresidente del Consejo Empresarial Logístico (COEL), indicó que “de cara a 2026, Panamá tiene sobre la mesa una cartera de proyectos portuarios y logísticos de enorme relevancia, muchos de ellos ya anunciados o en fase de estructuración por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y el gobierno”.

López detalló que, “por su impacto sistémico, destaca el proyecto del puerto de contenedores de Corozal, ya que resulta fundamental mejorar la conectividad con los puertos de Colón y el canal seco, fortaleciendo la posición de Panamá como hub regional”.

Agregó que, “en cuanto al estado de madurez de los proyectos, algunos ya cuentan con estudios técnicos y conceptuales avanzados, mientras que otros aún requieren ajustes regulatorios, financieros y sociales antes de salir a licitación”.

En tanto, Felipe Rodríguez, expresidente de la Cámara de Comercio, Industrias, Agricultura y Turismo de Chiriquí (CAMCHI), señaló que “entre los proyectos tenemos Puerto Barú en David, que ya inició algunos proyectos pequeños de limpieza del área, se está adelantando el Puerto Armuelles, lo que considero una primera fase, y también tenemos el puerto de Mensabé”.

“Esperamos también para el próximo año se puedan conseguir los recursos para iniciar los análisis de proyecciones financieras para poder hacer un estudio de factibilidad en cuanto al Puerto de Aguadulce”, dijo Rodríguez.

Mientras, Rommel Troetsch, expresidente de la Cámara Marítima de Panamá (CMP), comentó que “el 2026 será un buen año para Panamá en materia de desarrollo portuario. Se espera la licitación de tres puertos, dos en el Atlántico y uno en el Pacífico, que llevarán a Panamá a un nivel muy superior”. Además, “cada uno de estos puertos es para una capacidad de unos cinco a dos millones de contenedores, una vez esté funcionando para 2028 o 2029, los resultados serán muy positivos”.

Por su parte, Ricardo Lince Boyd, presidente de la Asociación Marítima Nacional de Panamá (MAPA), manifestó que “sabemos que el Canal de Panamá tiene el proyecto de Corozal y Telfers; sin embargo, no sabemos todavía si hay alguna expansión portuaria planificada en las otros terminales existentes. Pero, es necesario maximizarlo, ya que eso va a traer más movimiento de mercancía y, por lo tanto, va a haber más necesidades de compañías y empleados que manejen esto”.