Cosméticos a base de productos naturales un emprendimiento para proteger la piel

Baudilia Songko, de 43 años, es la creadora de Nicole Cosmética Natural, un negocio dedicado a la elaboración de productos para el cuidado de la piel con materia prima natural como jabones, bálsamos, scrubs, mentolados, labiales y velas.

La idea nació durante la pandemia. Baudilia vendía accesorios para damas, pero al caer las ventas decidió aprender a hacer jabones artesanales. “Me di cuenta que la cosmética era mucho más que solo hacer jabones, es conocer todo un mundo de posibilidades que pueden ayudar a mantener tu piel sana”, indicó. Su primer jabón con aditivo surgió tras recordar los tés de cúrcuma con jengibre que tomaban en casa y al investigar sus beneficios para la piel. Su producto estrella es el jabón de Carbón Activado con arroz.

”Es una esponja contra la suciedad y ayuda principalmente a las pieles grasas”, explicó Songko. Todos sus productos se elaboran con aceites de oliva, almendras dulces y coco, mantecas de karité y cacao, y plantas como eucalipto, lavanda, manzanilla y naranja. Parte de la materia prima es de Panamá: aceite de coco, manteca de cacao, cera de abejas y plantas. Otros insumos los trae desde EE.UU.

Los precios van desde $5.00 hasta $12.00 según el producto. La pueden contactar al 6948-9477 y en el Instagram @nicolecosmeticanatural.

Para Baudilia, el mayor logro personal ha sido poder estar cerca de sus hijas y educarlas sin depender de un horario de oficina. En lo profesional, su meta es concientizar sobre la importancia de la cosmética artesanal natural tanto para la piel como para el medio ambiente. A mediano plazo quiere dictar clases de jabones artesanales a niños para enseñarles sobre la historia del jabón y su impacto ambiental. A largo plazo sueña con tener un local donde los clientes puedan adquirir productos e insumos.

“Lo más difícil es competir con la industria cosmética y sus costos, pero lo más gratificante es ver a los clientes hacer el cambio por un producto que a largo plazo no tendrá efectos en su salud”, asegura. Para ella, la palabra que define su empresa es Bienestar. Recomendación para emprendedores: “Que el camino no es fácil pero vale la pena.