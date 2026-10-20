COSPAE abre convocatoria gratuita de formación dual para jóvenes de 18 a 25 años

El Consejo del Sector Privado para la Asistencia Educacional (COSPAE) abrió una nueva convocatoria gratuita dirigida a jóvenes panameños de 18 a 25 años interesados en formarse como Agentes de Servicio al Cliente y Ventas, según el comunicado emitido este 20 de octubre de 2026. Las inscripciones estarán abiertas hasta el viernes 23 de octubre.

La iniciativa apuesta por un modelo de formación dual que conecta el aprendizaje en el aula con la práctica en entornos empresariales. El programa contempla 80 horas distribuidas en seis semanas de clases y 12 semanas de experiencia en empresas, con el objetivo de acercar a los participantes a las competencias y dinámicas reales del sector productivo.

Durante el proceso, los jóvenes fortalecerán habilidades para el desempeño laboral, competencias digitales y conocimientos en gestión de clientes, servicio y ventas. “La formación dual representa una oportunidad para que los jóvenes aprendan no solo desde la teoría, sino también desde la experiencia dentro de una empresa. Esta combinación les permite desarrollar habilidades, comprender las exigencias del entorno laboral y prepararse mejor para futuras oportunidades de empleo”, señaló Fidedigna Patiño, coordinadora de Proyectos de COSPAE.

La capacitación iniciará el 16 de noviembre de 2026 y es completamente gratuita. Los requisitos son: ser panameño, residir en Panamá o Panamá Oeste, contar con bachillerato completo, no estar estudiando actualmente, tener disponibilidad de tiempo y participar en una entrevista previa de selección. Los interesados pueden inscribirse a través del formulario: https://forms.gle/572E3kftyunmQZxM9