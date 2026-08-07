Costa Rica propone dos acuerdos para reabrir el comercio

ML | La ministra de Comercio Exterior de Costa Rica, Indiana Trejos, envió una propuesta formal al ministro de Comercio e Industrias de Panamá, Julio Moltó, con el objetivo de resolver de forma definitiva las diferencias comerciales entre ambos países y reabrir plenamente el intercambio. La iniciativa plantea dos arreglos paralelos.

1. Un Memorando de entendimiento: Costa Rica se comprometería a atender las solicitudes de exportación de productos panameños de interés, con el acompañamiento de un organismo internacional para dar transparencia al proceso.

2. Arbitraje en la OMC: Ambos gobiernos acudirían a un arbitraje de la Organización Mundial del Comercio para resolver la apelación que Panamá presentó en febrero de 2025. Ese recurso está detenido desde 2019 porque el Órgano de Apelación de la OMC no está operativo. Ambos países se comprometerían a respetar el fallo.