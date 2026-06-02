Créditos hipotecarios aumentan y alcanzan los $21,960 millones

ml | La cartera hipotecaria en Panamá mantiene una evolución positiva durante el primer cuatrimestre de 2026, reflejando estabilidad en los niveles de morosidad y un leve crecimiento en el financiamiento de viviendas, según cifras del Sistema de Referencias de Crédito de APC Experian.

Al cierre de abril de 2026, la cartera total de hipotecas alcanza los $21,960 millones, distribuidos en más de 353 mil obligaciones activas. Dentro de este universo, el sector bancario concentra la mayor participación, con saldos superiores a $21,477 millones y más de 343 mil referencias activas.

De acuerdo con los datos, el comportamiento de esta cartera refleja un leve crecimiento en los últimos años. Comparado con 2025, el saldo de hipotecas pasó de $21,600 millones a $21,960 millones. APC Experian destacó que “el crédito hipotecario sigue siendo el principal producto dentro del total de saldos de crédito de personas naturales en Panamá”.

Las cifras muestran que el saldo promedio por hipoteca se mantiene en $62,589, reflejando un mercado donde predominan las viviendas de interés social y de rango medio. Las hipotecas inferiores a $80,000 continúan liderando la distribución de nuevos créditos, concentrando cerca del 59% de las nuevas obligaciones.