Cuerpo de Ingenieros de USA entrega informe a ACP

“Para el Canal de Panamá el manejo del agua es crítico”, afirmó el administrador del Canal de Panamá Ricaurte Vásquez, quien reconoció que es una preocupación constante.

Vásquez manifestó que “posiblemente el Canal de Panamá sea la empresa de este país a quien el sufrimiento del cambio climático le resulta más impactante”. Agregó que “desde hace mucho tiempo hemos tenido una preocupación muy amplia en el tema del agua”.

El administrador aseguró que han analizado estrategias para enfrentar la situación del agua dentro del área de administración del Canal como fuera de ella.

“Hicimos los estudios de Río Indio, hemos afinado el lápiz en esta alternativa, hemos reconsiderado como administrar la disponibilidad de un embalse existente como Bayano, identificamos el uso del rio La Villa y Santa María para proporcionar agua en el arco seco. Fuera de la jurisdicción del Canal de Panamá, el aporte técnico en el mejor sentido de patria aportándole al país conocimiento para poder enfrentar este reto que es tan importante”, dijo.

Recientemente, la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) recibió un informe elaborado por el cuerpo de ingenieros del Ejército de Estados Unidos, que analizó el programa de proyectos hídricos para encontrar un sistema de optimización en la administración del agua.

En ese sentido, John Langman, vicepresidente de Proyectos Hídricos del Canal de Panamá, se refirió a sus conclusiones y explicó que el tránsito de buques podría ser suspendido, “ese estudio concluye que si no hiciéramos ningún proyecto, para el 2075 esa condición de reducir los días de servicios pasaría a ser el 14%, eso es alrededor de un mes y medio del año en el que en teoría, no podríamos ofrecer tránsitos. Ya no hablamos de restricción de calado, que es lo que hemos vivido en el pasado”.

Añadió que “las soluciones a lo interno del Canal no son suficiente para brindarnos confianza en el largo plazo que necesitamos agua adicional, que las demandas que se esperan hacia futuro van a ir aumentando y porque además seguimos con proyectos de crecimientos del consumo humano desde la misma cuenca hidrográfica. Implicaría que nosotros necesitamos traer el agua fuera de esta cuenca, con proyectos que pueden ser como Río Indio, Bayano que sería un proceso de bombeo del lago Bayano o aguas debajo de la represa del lago Bayano, proyectos de derivar agua desde otros ríos que estén cerca de la cuenca hidrográfica, proyectos que podrían ser derivar agua desde las cuencas bajas en la vertiente pacífico, vertiente atlántico. Esa siguiente fase es la que corresponde tomar ahora”.