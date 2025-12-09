Davivienda fortalece su oferta financiera en Panamá tras la integración con Scotiabank

Con la integración de las operaciones de Scotiabank a Davivienda, los clientes del banco podrán disfrutar de una oferta más robusta y completa que incluye ventajas diseñadas para satisfacer sus necesidades financieras”, así lo explicó Javier Suárez, presidente de Davivienda Group.

Los clientes de Scotiabank ya pueden acceder a una oferta de valor más amplia y todos los productos, servicios y canales —digitales o físicos— siguen operando con total normalidad y seguridad, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Según Suárez, habrá mayor cobertura en ATM’s y una red ampliada de sucursales, para retiros, manejo de dinero y transacciones bancarias. También contarán con un portafolio de tarjetas de crédito para acceder a beneficios con descuentos especiales en una amplia red de comercios aliados.

Los clientes corporativos y empresariales de Davivienda se beneficiarán de capacidades financieras de alcance global, potenciando su operación internacional. La oferta se complementa con planillas de nómina con la facilidad de retiros en toda la red de cajeros Davivienda. Además, los clientes contarán con un equipo especializado de Wealth Management conformado por Investment Advisors y Client Service Officers.

Con la transacción Davivienda alcanza más de 29 millones de clientes en la región y sus activos superan los US$60.000 millones, equivalentes a un crecimiento de aproximadamente 37%.