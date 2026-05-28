Delegación encabezada por Mulino viaja a Grecia para agenda marítima, de inversión y turismo

El presidente José Raúl Mulino anunció que mañana viajará a Grecia para participar de una importante feria y para abordar temas relacionados con el sector marítimo, la inversión y el turismo.

“Viajo por toda una semana a una feria muy importante, donde Panamá tendrá un rol protagónico, además de una agenda muy completa con autoridades griegas”, indicó.

Explicó que gran parte de las conversaciones estarán enfocadas en el sector marítimo, destacando que Grecia es uno de los mayores usuarios de la bandera panameña a nivel mundial y un actor clave en el movimiento de la carga global.

“Me estaré reuniendo con el gobierno griego y con navieras que han solicitado conversaciones”, señaló.

El mandatario agregó que el objetivo principal del viaje es fortalecer la confianza de estos usuarios en el sistema panameño. “Grecia ha sido fiel al abanderamiento y registro de naves, y hoy existe un marcado interés en aumentar la presencia en Panamá en materia logística”, afirmó.