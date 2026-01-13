$!Dieciocho ferias y congresos programados para este mes

Dieciocho ferias, festivales, exposiciones y congresos nacionales e internacionales se realizarán este mes de enero.

Estos eventos representan un impulso para la economía, ya que atraen visitantes e inyectan liquidez, lo que dinamiza sectores como hoteles, restaurantes, transporte, logística, servicios profesionales y empleos temporales, aseguraron empresarios y economistas.

Del total de actividades programadas, 11 son organizadas por el sector privado e incluyen encuentros empresariales, venta de productos y proyectos inmobiliarios; y siete son organizadas por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), que aglutina ferias culturales, artesanales y agropecuarias.

Alberto López, expresidente del Consejo Empresarial Logístico (COEL), indicó que “las ferias empresariales y sectoriales cumplen un rol estratégico clave en la economía panameña. Han demostrado ser plataformas efectivas para la generación de negocios, atracción de inversión y posicionamiento de Panamá como hub regional del comercio”.

López agregó que, “su impacto económico va mucho más allá del recinto ferial, ya que activan sectores como hoteles, restaurantes, transporte, logística, servicios profesionales y empleo temporal, además de facilitar encadenamientos productivos, transferencia de conocimiento y acceso a nuevos mercados, especialmente para PYMES”.

En tanto, Rubén Castillo, expresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), comentó que “las ferias son una plataforma para generar actividad económica y promover el país. Es importante que le demos más divulgación internacional y que las conectemos con la posibilidad de convertirnos en un hub de convenciones”.

Castillo añadió que, “las ferias generan millones de dólares y le dan oportunidad a muchas empresas vinculadas a servicios necesarios para su realización”.

El economista Luis Morán, señaló que, “las ferias tienen impacto positivo. Son un instrumento de promoción y enlace de actores claves. Se necesita continuar esfuerzos, fortalecer a través de ellos los sectores públicos y privados y hacer sinergia para que sigan expandiéndose y beneficiando a los negocios locales de cada locación”.

Por su parte, Patricio Mosquera, economista, explicó que “el impacto económico se da en dos niveles. En el corto plazo, activa demanda en hoteles, restaurantes, transporte, comercio y servicios, generando ingresos y empleo temporal”. Además, “en el mediano plazo, su aporte más valioso es elevar la competitividad: abre mercados, facilita alianzas, impulsa adopción tecnológica y baja costos de búsqueda para productores, pymes y empresas”.