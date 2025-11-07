$!Dieciocho zonas francas se mantienen activas y albergan más de 150 empresas

En el país existen 18 zonas francas activas y 7 en desarrollo, éstas albergan más de 150 empresas exportadoras de bienes y servicios hacia América, Europa y Asia, según información del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI).

Una zona franca es un área geográfica delimitada dentro de Panamá donde se realizan actividades industriales, comerciales, logísticas o de alta tecnología bajo un régimen especial. Se puede decir que es un espacio donde las empresas pueden operar con beneficios y regulaciones específicas.

Entre sus principales beneficios se incluyen incentivos fiscales, migratorios y aduaneros, así como incentivos adicionales para la reexportación de productos.

El régimen de zonas francas ha movilizado inversiones comprometidas por más de B/. 228.5 millones, con una proyección que supera los B/. 364 millones.

Las principales zonas francas del país se encuentran en Panamá, Panamá Este, Panamá Oeste y Colón. Algunas de ellas son: Astibal, Aristos, BPO´S, Zona Franca de Chilibre, de Albrook, De Las Américas, Las Cabras, Eurofusion, Marpesca, Panama Digital Gateway, Panapark, Panexport, Tech Valley, Colon Maritime Investor, entre otras.

El economista Patricio Mosquera, indicó que estas zonas “han sido clave para atraer inversión, dinamizar el comercio y generar empleo calificado.

En Panamá, la Zona Libre de Colón y otras zonas económicas especiales han contribuido a fortalecer la conectividad logística y promover la diversificación productiva”.

Añadió que “hoy, ante el auge del nearshoring, estas zonas representan un activo estratégico para atraer industrias que buscan operar más cerca de sus mercados destino”.