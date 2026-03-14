Digitalización del Programa Padrino Empresario impulsa oportunidades laborales para jóvenes

La digitalización del Programa Padrino Empresario es una de las iniciativas que promueven la formación y la inserción laboral de jóvenes panameños. Este programa se desarrolla a través de alianzas entre el sector público y privado, con el objetivo de generar nuevas oportunidades de desarrollo, informó el Banco Nacional de Panamá (Banconal).

Según Banconal, durante un acto reciente, representantes de la institución destacaron que este programa evidencia cómo la articulación entre entidades del Estado, la empresa privada y la sociedad genera oportunidades concretas para impulsar el talento joven y fortalecer el desarrollo humano del país.

El Banco Nacional de Panamá señaló que, como parte de su contribución, implementará la digitalización de los pagos salariales de los jóvenes beneficiarios mediante BEN, su plataforma digital, permitiendo que los participantes reciban sus ingresos de manera ágil, segura y transparente. “A través de BEN no solo agilizamos el proceso de pago, sino que también bancarizamos a los jóvenes para el buen manejo de los servicios financieros digitales, promoviendo la inclusión financiera y la administración responsable de sus ingresos desde el inicio de su vida laboral”, destacó la institución.

De acuerdo a la entidad bancaria, la digitalización de los pagos permitirá que cada joven beneficiario del programa comience su trayectoria laboral con acceso a un sistema bancario moderno y confiable, en línea con el proceso de transformación digital que vive Panamá.

En el comunicado se destacó que Banconal reiteró su disposición de continuar fortaleciendo la colaboración institucional con el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) para ampliar el alcance de programas que impactan positivamente a las comunidades y promueven el bienestar de las familias panameñas.

La institución también reconoció el compromiso del sector empresarial que participa como padrino de los jóvenes, aportando mentoría, capacitación y oportunidades laborales que contribuyen a su desarrollo personal y profesional, según la información brindada por la fuente.

Finalmente, el Banco Nacional de Panamá anunció que en los próximos meses integrará a estudiantes participantes del programa en diversas áreas de la institución en distintas regiones del país, para que realicen sus pasantías, reiterando su compromiso de impulsar iniciativas que fomenten la inclusión, la equidad y el crecimiento humano, contribuyendo a la construcción de un país más competitivo, equitativo y sostenible.