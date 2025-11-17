Doce proyectos de ley preocupan a la banca

Doce iniciativas legislativas que impactan directamente en la actividad bancaria preocupan a la Asociación Bancaria de Panamá (ABP), que pide mayor participación en estos debates y basarse en criterios técnicos, para no tomar decisiones que a la larga podrían perjudicar a los clientes bancarios.Se trata de legislaciones sobre los contratos bancarios, prescripción de deudas, actividades de cobranza, historial de crédito, criptomonedas y proveedores de servicios virtuales, intereses preferenciales para viviendas usadas, derecho al olvido oncológico, delitos de usura y modificaciones al FECI. Carlos Berguido, presidente ejecutivo de la ABP, indicó que, 'queremos que nos escuchen antes de impulsar leyes que van a tener un impacto adverso o contrario a lo que originalmente se piensa que se quiere hacer. Que nos escuchen, que nos tomemos el trabajo de analizar técnicamente qué implican esos proyectos y qué impacto tienen para el público y para los bancos antes de lanzarse a una cosa que parece bien, en primera instancia, pero que puede terminar causando más daño del bien que causa'.<b>Iniciativas legislativas enumeradas por la ABP</b>El Proyecto de ley (PL) 368, que garantiza el derecho del consumidor a la información accesible, clara y veraz en etiquetado de productos, contratos y documentos; PL 388 - Que establece el reconocimiento administrativo por parte de bancos y entidades financieras de la prescripción de deudas; PL 306 - Que regula las actividades de cobranza realizadas por las agencias de cobro; los proyectos de ley 303 y 386 que modifican la ley 24 de 2002 que regula el servicio de información de historial de crédito. También los proyectos de ley 326, 247 y 268, que establecen marcos regulatorios para el uso de criptomonedas. Los banqueros también mencionaron el proyecto de ley 252 sobre la adquisición de viviendas usadas; el PL 350 - Que establece el derecho al olvido oncológico; el PL 228 sobre 'delitos de usura' y el PL que modifica la Ley 4 del 17 de mayo de 1994, por la cual se establece el sistema de intereses preferenciales al sector agropecuario.