$!Economistas: De $200 a $300 millones generará el Carnaval

Entre $200 a $300 millones sería la derrama económica que dejaría la celebración de los carnavales en todo el territorio nacional, ya que su realización impacta diversas actividades y genera empleos temporales, explicaron empresarios y economistas.

Los especialistas consultados por Metro Libre explicaron que esta festividad beneficia sectores como el transporte, hoteles, restaurantes, comercio, alimentos y bebidas. Además de la contratación de artistas, sonidistas y demás.

El economista Luis Morán indicó que, “cifras muestran que en la ciudad, el Carnaval genera alrededor de $18 millones, mientras que a nivel nacional genera entre $200 a $300 millones, lo cual es importante, porque hay dinero en circulación”. Detalló que la festividad, “tiene un impacto positivo y efecto multiplicador en las provincias. Eso es bueno porque genera desarrollo en la economía local o provincial, en el turismo interno y en las pequeñas y medianas empresas que se enfocan en ofrecer productos y servicios”.

Ángelo Solanilla, de la Cámara de Turismo de Veraguas, afirmó que “el Carnaval es la fiesta del panameño, y su impacto es positivo porque dinamiza la economía local y del interior del país; y puede generar fácilmente unos 60 millones de dólares”. Señaló que “estas festividades benefician a sectores como el hotelero, ya que la ocupación puede llegar al tope en destinos como Los Santos, Chitré y otras provincias”.

En tanto, Milton López, miembro de la Cámara de Turismo de Herrera, señaló que “el Carnaval en Herrera y Los Santos es uno de los eventos con mayor impacto, ya que acelera la economía local al concentrar en pocos días un alto volumen de turismo interno e internacional”.

Por su parte, el especialista Patricio Mosquera comentó que, “en términos económicos, el Carnaval funciona como un ‘shock’ positivo de demanda; en pocos días concentra gasto en transporte, hospedaje, restaurantes, comercio y servicios, y sostiene mucho empleo temporal”.