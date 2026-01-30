$!Economistas: De $200 a $300 millones generará el Carnaval

Entre $200 a $300 millones sería la derrama económica que dejaría la celebración de los carnavales en todo el territorio nacional, ya que su realización impacta diversas actividades y genera empleos temporales, explicaron empresarios y economistas.Los especialistas consultados por Metro Libre explicaron que esta festividad beneficia sectores como el transporte, hoteles, restaurantes, comercio, alimentos y bebidas. Además de la contratación de artistas, sonidistas y demás.El economista Luis Morán indicó que, 'cifras muestran que en la ciudad, el Carnaval genera alrededor de $18 millones, mientras que a nivel nacional genera entre $200 a $300 millones, lo cual es importante, porque hay dinero en circulación'. Detalló que la festividad, 'tiene un impacto positivo y efecto multiplicador en las provincias. Eso es bueno porque genera desarrollo en la economía local o provincial, en el turismo interno y en las pequeñas y medianas empresas que se enfocan en ofrecer productos y servicios'.Ángelo Solanilla, de la Cámara de Turismo de Veraguas, afirmó que 'el Carnaval es la fiesta del panameño, y su impacto es positivo porque dinamiza la economía local y del interior del país; y puede generar fácilmente unos 60 millones de dólares'. Señaló que 'estas festividades benefician a sectores como el hotelero, ya que la ocupación puede llegar al tope en destinos como Los Santos, Chitré y otras provincias'.En tanto, Milton López, miembro de la Cámara de Turismo de Herrera, señaló que 'el Carnaval en Herrera y Los Santos es uno de los eventos con mayor impacto, ya que acelera la economía local al concentrar en pocos días un alto volumen de turismo interno e internacional'.Por su parte, el especialista Patricio Mosquera comentó que, 'en términos económicos, el Carnaval funciona como un ‘shock’ positivo de demanda; en pocos días concentra gasto en transporte, hospedaje, restaurantes, comercio y servicios, y sostiene mucho empleo temporal'.