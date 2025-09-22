“Educación y multas más enérgicas” a favor del consumidor

Campañas para educar sobre los derechos del consumidor, operativos y multas más enérgicas contra los agentes económicos que incumplan las normas, son las principales acciones que lleva adelante la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) para garantizar la protección de los consumidores, así lo explicó, Ramón Abadi Balid, administrador de la entidad.

Para Abadi es importante que los consumidores conozcan sus derechos y presenten las denuncias pertinentes a través de los canales oficiales. Abadi resaló que es importante que la gente “tenga la capacidad de poder informarse, educarse apropiadamente y que nosotros podamos hacerlo de la manera correcta para que pueda discernir.

El consumidor tiene que tener la capacidad de poder seleccionar el producto que quiera al mejor precio posible. La oferta de todo lo que quiera consumir tiene que ser amplia y variada”.

Abadi explicó que, las principales denuncias presentadas en la Acodeco son por el incumplimiento a la Ley 6 de 1997 sobre beneficios para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad, productos vencidos, publicidad engañosa y regulación de precios.

El administrador de la ACODECO, anunció que desde el pasado 15 de septiembre las multas son más enérgicas, ya que las mismas no se aumentaban desde el 2007.

“Hemos cambiado la metodología del cobro de las multas, con lo cual, dentro de las tablas de multas serán más agresivas y más elevadas”. Por ejemplo, por un producto vencido se pagaba $15 de multa, ahora será de $300, por un solo producto y se va subiendo la escala.

Abadi manifestó, que “si ven que son recurrentes, inclusive con esta alza de multas, entonces vamos a pasar a la esfera de lo penal porque los voy a denunciar por delitos de salud. Los delitos contra los consumidores y la defensa de la competencia están contemplados en el Código Penal en el Título Segundo del Capítulo Séptimo que dice de delitos contra el orden los derechos de los consumidores y es el artículo 238, 239 y 240 del Código Penal”.