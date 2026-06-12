“EEUU quiere seguir siendo el socio económico número uno de Panamá”

<span class="mln_uppercase_mln">ml |</span> La Embajada de Estados Unidos en Panamá y el diputado Roberto Zúñiga organizaron el foro 'Panamá y Estados Unidos: inversión, innovación y libertad para el futuro', con el objetivo de promover el diálogo sobre las oportunidades de cooperación entre ambos países.La actividad, realizada en la Asamblea Nacional, reunió a autoridades, empresarios y representantes de la sociedad civil para abordar temas relacionados con inversión, innovación, democracia y desarrollo económico. Al cierre del evento, el diputado Zúñiga destacó que están 'buscando todas las posibilidades para poder generar el clima de confianza y que inversionistas de calidad vengan a invertir y a generar oportunidades de empleo'.