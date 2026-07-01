Ejecutivo anunciará medidas económicas este miércoles, afirma Chapman

El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Felipe Chapman, indicó que el presidente de la República, José Raúl Mulino, anunciará este miércoles varias medidas para impulsar el crecimiento económico y generar empleos.

“Estamos creando el ecosistema y las condiciones que ahora nos permiten tomar otras políticas públicas y medidas para que el panameño pueda encontrar empleo”, dijo Chapman.

El ministro agregó que “en los últimos 20 años, el empleo mayoritario se ha creado en el sector público y no es sostenible... Hay que entender la economía y enfocarnos en crear los empleos permanentes, de mejor calidad y mejores ingresos”.