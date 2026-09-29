El 73% de los colegios particulares mantendrá o bajará sus matrículas en 2027, según Acodeco

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) realizó un monitoreo sobre los costos de matrícula y anualidad en más de 200 colegios particulares a nivel nacional para el año lectivo 2027. De este total, 183 centros de enseñanza primaria cuentan con datos comparables con respecto a 2026. Según la información suministrada por los propios planteles, la matrícula para este nivel oscila entre B/.70.00 y B/.2,223.33, mientras que las anualidades varían de B/.450.00 a B/.7,225.00, en función del colegio y la provincia.

Respecto a la matrícula, 133 de los 183 colegios evaluados, correspondiente al 73% de la muestra comparable, mantendrán sus tarifas o reportaron disminuciones para 2027, mientras que 50 registrarán alzas, con un incremento máximo de B/.207.50, equivalente al 65.4%. En cuanto a la anualidad, 137 planteles, casi el 75% del total, congelarán o reducirán sus costos: 132 no aplicarán variaciones, 5 reflejarán bajas y 46 reportaron aumentos, registrándose en este último grupo un ajuste máximo de B/.755.00, equivalente al 54.7%, informó la entidad.

En el desglose por niveles para Panamá Centro, área que concentra la mayor muestra con 55 centros educativos, en preescolar (Kínder) 36 planteles mantendrán sus tarifas, 15 reportaron aumentos y 3 disminuciones. En primaria, 35 se mantendrán sin variación, 15 registraron alzas y 4 bajas; en premedia, 32 continuarán sin cambios, 16 con incrementos y 4 con rebajas; mientras que en media, 33 mantendrán sus costos, 19 reportaron aumentos y 4 disminuciones. El informe identificó además que 42 planteles a nivel nacional cobran una cuota única de admisión que oscila entre B/.15.00 y B/.6,000.00 por estudiante, representación de un gasto adicional que las familias deben considerar.

Acodeco recordó que la matrícula y la anualidad constituyen solo una fracción del gasto en educación privada, ya que pueden existir cobros complementarios por actividades extracurriculares, ferias familiares, cuotas de asociaciones de padres de familia y otros rubros, así como eventuales descuentos especiales, por lo que recomienda revisar detalladamente el contrato de servicios educativos antes de su formalización. Asimismo, la institución aclaró que este monitoreo refleja de manera exclusiva los costos reportados por los centros y no constituye una evaluación de su calidad académica. El desglose completo por provincia y nivel está disponible en la plataforma oficial de la entidad.