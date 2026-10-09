$!El auge de las billeteras digitales están transformando los pagos

En Panamá, las billeteras electrónicas se consolidan como una alternativa al efectivo. “Una billetera digital es una aplicación que te permite gestionar diferentes medios de pago electrónico. Puede incluir tarjetas de débito, crédito, dólares virtuales, criptomonedas, entre otros”, explicó el tecnólogo Alex Neuman, presentador de @VidaDigital. Su ventaja, señaló, “radica en la conveniencia, rapidez y seguridad”.

En Panamá existen diversos esquemas de uso, como la bancaria integrada, cuyo caso más conocido es Yappy, la cual cuenta con más de 1.7 millones de usuarios y 30,000 comercios afiliados que procesan 78 millones de transacciones al mes. Banco General, Banistmo y otras entidades la integran en su aplicación móvil para enviar dinero utilizando únicamente el número de celular.

Por su parte, el Banco Nacional (Banconal) impulsa BEN (Billetera Electrónica Nacional), la cual no exige ser cliente previo de la institución. “Es una cuenta digital asociada a tu teléfono celular donde puedes almacenar dinero electrónico, realizar pagos o transferencias”, indicó Maribel Samudio, subgerente ejecutiva de Banca Digital de Banconal. Se descarga desde la Play Store o App Store, se completa el registro y queda lista para usar. Cuenta con tarjeta Visa de débito digital tokenizada y pago NFC en Android. Además, se puede fondear por transferencia o en más de 1,000 kioscos Punto Pago, con un límite de B/. 5,000 al mes. Actualmente suma 85,000 usuarios y en 2026 duplicó su crecimiento.

El tercer método abarca el sistema prepago internacional y las wallets de terceros: Zinli y Cali Wallet ofrecen tarjeta Visa prepagada en dólares para compras en línea, mientras que Caja de Ahorros, BAC y Banisi permiten enrolar sus tarjetas en Google Pay para pagos sin contacto.