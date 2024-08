El café panameño Geisha impone récord tras alcanzar el precio más alto en subasta electrónica

Con $10,013.00 por kilogramo (4,541.83 por libra), el lote Elida Geisha Natural Torre de Lamastus Family Estate de 20 kilogramos (44.09 libras), impone un récord mundial, tras alcanzar el precio más alto en la subasta electrónica anual del Best of Panama (BOP) 2024, adquirido por la empresa japonesa Saza Coffee, informaron de Specialty Coffee Association of Panama (SCAP).

Este café de la variedad Geisha en proceso natural cultivado sobre los 1950 metros sobre el nivel del mar y fermentado en una bolsa especial sellada durante dos días, con un proceso único, secado en un cuarto oscuro con la temperatura y la humedad controlada, proporcionó una extraordinaria calidad en proceso natural, obtuvo 3,411 ofertas y fue comprado a un costo total de $200,260.00.

“De manera impresionante, nunca antes registrada en una subasta electrónica de café de especialidad, el segundo mejor precio fue $10,002.00 por kilogramo ($4,536.84 por libra) para el lote Kaizen de la Finca Lorayne en Boquete y presentado por Marcus Durán Rosas, este joven ganador del primer lugar del Geisha Lavado, caracterizado por una taza limpia, dulce, floral y muy consistente en todo su proceso, con impresionantes notas de naranja, mucha hierba de limón, cítrico y fue comprado a un costo total de $200,040.00, por la empresa japonesa Saza Coffee”, detallaron de organización.

Destacaron que otro récord mundial lo impuso el lote varietal Black Moon Constellation – Black Moon Farm, de la variedad Chiroso, con $1,630.00 por kilogramo ($739.36 por libra), primer café de una variedad no Geisha que logra el histórico precio la sorpresa del BOP 2024, el cual alcanzó el histórico puntaje de 94.13 puntos en la reciente Cata Internacional de junio pasado, caracterizado por su intensidad frutal pero con notas florales distintas a las de los geishas, muy delicadas y únicas que junto a un nuevo proceso, le acentuó su dulzura en la taza.

Los 1,000 kilogramos (2,204.62 libras) de café en 50 exclusivos lotes que la SCAP ofertó en esta subasta electrónica en el cumplimiento de los 20 años desde que el café Geisha llegó por primera vez a una mesa de cata en Panamá, fueron vendidos en $1,383,719.00.

Hunter Tedman, presidente de la SCAP, explicó que esta subasta electrónica, que demoró 11 horas y 10 minutos y registró 18,878 ofertas, también dejó nuevos récords, tras alcanzar el precio promedio por kilogramo más alto en la historia de las subastas realizadas por la SCAP que corresponde a $1,383.72 por kilogramo. “Panamá supera su propio récord impuesto en el 2023, con $10,005 el kilogramo de café de la variedad Geisha, todo esto a pesar de las grandes dificultades cambiarias de las monedas internacionales en los mercados de Asia”, agregó.

Muy contento y feliz, Wilford Lamastus, propietario del lote Elida Geisha Natural Torre de Lamastus Family Estate, al cerrar la subasta electrónica comentó que está muy complacido, al igual que los miembros de la SCAP con los resultados de esta actividad donde se rompen varios récords.

“La gente aprecia la calidad. La calidad es lo que busca el mundo y con el nivel en que estamos con los Geishas de Panamá indican que aprecian la calidad año tras año”, dijo Wilford Lamastus.

Se lograron grandes resultados en esta subasta señaló Hunter Tedman, presidente de la SCAP, como el superar el altísimo precio por kilogramo, se superó el precio promedio, el valor total de la subasta, dos cafés logran superar los 10 mil dólares el kilo y un precio histórico para un café no Geisha.

De igual manera, otros lotes obtuvieron muy buenos precios. Dos lotes superaron los tres mil dólares, 4 lotes se vendieron por encima de los dos mil dólares, 12 lotes por encima de los mil dólares y el lote menos pagado fue de 144 dólares el kilogramo y corresponde a un varietal.