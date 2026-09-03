El Canal arrancará el proyecto de Río Indio en el año 2027

El año 2027 marcará el arranque de las primeras fases del proyecto del embalse de Río Indio. La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) proyecta invertir $82 millones y comenzará con los primeros reasentamientos, procesos de compensación y la licitación para el diseño y construcción de la nueva presa. Así lo informó la subadministradora de la vía interoceánica, Ilya Espino de Marotta, durante la presentación del proyecto de Ley N.° 32-26 que establece el Presupuesto de la ACP para el periodo del 1 de octubre de 2026 al 30 de septiembre de 2027.

”Para el año fiscal 2027 se planifica una ejecución de 82 millones de dólares para el proyecto del lago de Río Indio que busca garantizar la cantidad y calidad de control del recurso hídrico para el consumo de la población y las operaciones del Canal. Durante el año comenzarán los primeros reasentamientos, procesos de compensación y la licitación del diseño y construcción de la nueva presa”, expresó Espino.

Explicó que los recursos buscan garantizar la cantidad y calidad del recurso hídrico tanto para el consumo de la población como para las operaciones del Canal. El proyecto de presupuesto contempla ingresos por B/.5,555.3 millones. De ese total, $341.3 millones están destinados a nuevas inversiones para reemplazo de activos, contingencias y maduración de proyectos estratégicos y mayores.

Sectores campesinos de Río Indio rechazan el proyecto de embalse impulsado por el Canal de Panamá. Argumentan que perderían sus tierras de cultivo, sus casas y los cementerios donde están sus antepasados.