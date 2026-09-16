El comercio, Canal y transporte impulsan el crecimiento económico en el segundo trimestre

La economía panameña registró un crecimiento del 5.5 % durante el primer semestre de 2026, en comparación con el mismo período del año anterior, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC). El dinamismo fue aún más marcado en el segundo trimestre, cuando el Producto Interno Bruto (PIB) se expandió un 6.4 % entre abril y junio.

Entre los sectores con mejor desempeño destacó el comercio, con un incremento del 11.6 %, impulsado por las ventas de alimentos, bebidas, automóviles y combustibles. El transporte de pasajeros también mostró resultados positivos, con un alza del 12.9 % en la empresa de transporte masivo MiBus, un 7.6 % en el Metro de Panamá y un 3.7 % en el flujo vehicular por los corredores viales, detalló la Contraloría General de la República.

En el ámbito externo, los ingresos por peajes del Canal de Panamá aumentaron un 13.6 %, mientras que el movimiento de pasajeros por el Aeropuerto Internacional de Tocumen creció un 12.1 %. A estos indicadores se sumó el repunte del 26.9 % en las reexportaciones de la Zona Libre de Colón (ZLC), así como el incremento en las exportaciones de banano y camarón.

La construcción, las actividades financieras, la industria hotelera y restaurantera, junto con el sector inmobiliario y de servicios, también reportaron variaciones positivas, lo que refleja un comportamiento expansivo generalizado en los principales motores de la economía nacional durante la primera mitad del año.