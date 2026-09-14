El CoNEP entregó al gobierno estudio sobre impacto del cierre de Cobre Panamá

El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP) entregó al gobierno el estudio “Repercusiones socioeconómicas del cierre de operaciones de Cobre Panamá”, elaborado por su Unidad de Análisis Económico, informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El documento fue recibido por la Comisión Interministerial, integrada por el viceministro de Ambiente, Oscar Vallarino Bernat; la viceministra de Economía, Eida Gabriela Sáiz; la jefa de gabinete del Ministerio de Economía y Finanzas, María Cristina Vilá de Van Hoorde; y la jefa de gabinete del Ministerio de Comercio e Industrias, Deidamia Batista.

Por el CONEP participaron su presidente, Raúl Joaquín Montenegro Vallarino; los expresidentes Tony Fletcher y Severo Sousa; la economista Fanny Salmunido; y la directora ejecutiva, Analisa Montenegro.

El MEF detalló que, de acuerdo con el gremio, el informe organiza sus hallazgos en 17 grupos de impacto y analiza los efectos del cese de operaciones en variables clave como crecimiento económico, empleo, cadena de proveedores local, finanzas públicas, exportaciones y monitoreo ambiental.

El estudio abarca desde el ámbito nacional hasta el provincial. La entrega se produce días después de que el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, anunciara que la comisión evaluadora presentará al presidente José Raúl Mulino, en las próximas semanas, un documento final con recomendaciones sobre el futuro de la mina ubicada en Donoso, Colón.

La Comisión Interministerial reconoce el aporte del CoNEP y considera que esta investigación constituye el ejercicio de análisis más importante, riguroso y serio en términos técnicos realizado hasta la fecha sobre las consecuencias económicas y sociales reales del cierre abrupto de la mina de cobre para la República de Panamá.

Su contribución central del estudio es que sitúa en su dimensión exacta el significado de la actividad en la vida de los panameños, distinguiendo entre los habitantes de la región aledaña a la mina y quienes son ajenos a la zona.

Cabe señalar que los estudios entregados formarán parte del soporte sobre el que los ministros diseñarán las recomendaciones más viables en beneficio futuro para los panameños por igual.

Dada esa importancia, la Comisión decidió realizar un análisis previo de los hallazgos antes de la reunión de seguimiento, que se celebrará en los próximos días, con la participación directa de los tres ministros y el directorio del CoNEP y los especialistas que elaboraron el estudio.

El MEF afirmó que la Comisión no ha adoptado ninguna decisión sobre el futuro de la operación su mandato es de análisis y recomendación al presidente de la República.