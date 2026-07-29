El Consejo de Gabinete aprueba Presupuesto General del Estado 2027 por B/.35,111.75 millones

El Consejo de Gabinete aprobó este miércoles, 29 de julio, el Proyecto de Ley N.° 25-26, que establece el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2027 por un monto de B/.35,111.75 millones.

El monto representa un incremento de B/.210.9 millones frente al presupuesto correspondiente a la vigencia fiscal anterior.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, informó que el proyecto será presentado este miércoles ante el Pleno de la Asamblea Nacional, donde deberá iniciar el proceso de discusión y aprobación.

El documento aprobado por el Consejo de Gabinete contempla los recursos con los que contará el Estado para la ejecución de sus programas y proyectos durante 2027.