El embajador Cabrera destaca aporte de IHOP a la economía panameña

En el marco de la celebración del Día Mundial del Pan Cake, el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, realizó una visita a IHOP Fresh & Go como parte de la iniciativa Buena Compañía, destacando el impacto positivo de las empresas estadounidenses en el país.

Durante la actividad, resaltó que “IHOP abrió sus puertas en Panamá en 2016, respaldado por un sólido legado familiar en el sector de la hospitalidad que se remonta a 1946”.

Asimismo, indicó que “la inversión de la cadena ha permitido la creación de más de 80 empleos estables para panameños, consolidándose como un ejemplo de cómo las empresas estadounidenses continúan impulsando la prosperidad y generando oportunidades para todos”.