El Estado destinará $32 millones para evitar alza de la luz a la mayoría de los usuarios

El Consejo de Gabinete aprobó un aporte adicional de hasta B/.32 millones al Fondo de Estabilización Tarifaria (FET) para compensar a las empresas distribuidoras de electricidad y evitar un aumento en la factura de la mayoría de los consumidores.

La medida, contenida en la Resolución 110-26, establece el esquema que aplicará la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) para el periodo comprendido entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2026.

De acuerdo con lo aprobado, el 76% de los clientes finales no tendrá aumento en la tarifa eléctrica, debido al crédito que las empresas distribuidoras deberán aplicar en sus facturas.

El nuevo pliego tarifario aprobado por la ASEP estará vigente durante esos cuatro meses. Sin embargo, las distribuidoras otorgarán un crédito a sus clientes, incluidos los Grandes Clientes, para mitigar el impacto de las tarifas actualizadas.