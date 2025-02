$!El ferrocarril Panamá-David potenciará el sector logístico

El proyecto del ferrocarril Panamá - David - Frontera fortalecerá el sector logístico, agilizará la integración de países de Centroamérica, potenciará la capacidad productiva de las provincias y tendrá un impacto anual 6.5% del Producto Interno Bruto (PIB) en los territorios por donde pase la obra, explicaron empresarios.

Felipe Rodríguez, coordinador del Comité Pro Tren Panamá, indicó ayer en el lanzamiento de la estrategia para impulsar el proyecto, que la obra generará 71 mil plazas de empleos durante su fase de construcción y entrada en operación. Dijo que “la inversión pública halaría inversión privada”.

Según Rodríguez, en el plan estratégico de gobierno aprobado en diciembre, “se establece una inversión de 8 mil millones de dólares, una cifra oficial que está en el plan indicativo de inversiones públicas, que en el quinquenio de este gobierno anda por los 30 mil millones de dólares, de los cuales 8 mil millones serían para el tren”.

Rodríguez afirmó que este año será de actualización de estudios que se han realizado en años anteriores sobre la ejecución del tren. Dijo que “en el proyecto se están incluyendo dos tramos, que no se incluyeron en el estudio (de factibilidad anterior), que es el tramo de conectar con la capital, tanto la parte de carga y de pasajeros, y llegar hasta la frontera en lugar de hasta David; porque en el enfoque estratégico es importante, no solo la integración nacional, sino la integración con Centroamérica para captar cargas para el Canal. Este proyecto complementaria al Canal y lo haría más importante para una región que ahora mismo no la aprovechamos”.

El empresario también detalló que la construcción del ferrocarril podría iniciar de David hacia Panamá, junto con otros puntos. Pudiera ser Panamá a Santiago, David a Santiago e intermedios. “La licitación podría contemplar la participación de varios contratistas, no solamente una empresa sino dependiendo del tramo”, dijo.

El subsecretario nacional del Ferrocarril, Manuel Arias, manifestó que los temas de trazado de la línea de ferrocarril y los pliegos para las licitaciones podrían estar listos a finales de este año, para comenzar la construcción de la obra en el año 2026. Arias aseguró que “los estudios técnicos pueden tener 30% o 40% de avance, próximamente vamos a estar viendo el trazado y empezar con todo lo que será el estudio de factibilidad”.