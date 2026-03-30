El G7 dispuesto a “tomar todas las medidas necesarias” para la estabilidad del mercado de la energía

Los ministros de Finanzas y de Energía del G7 afirmaron este lunes que están dispuestos a “tomar todas las medidas necesarias” para garantizar la estabilidad del mercado energético, según un comunicado de la presidencia francesa.

“Estamos preparados para tomar todas las medidas necesarias, en estrecha coordinación con nuestros socios, para preservar la estabilidad y la seguridad del mercado de la energía”, desestabilizado por la guerra en Oriente Medio, señala el comunicado difundido tras una reunión por videoconferencia del grupo, que reúne a Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido.

Los ministros también reafirmaron su “firme compromiso” para que los mercados energéticos funcionen correctamente, con estabilidad y transparencia.

“Apoyamos los esfuerzos apropiados para mantener una oferta adecuada en los mercados mundiales de petróleo y gas y tomamos nota de las opciones de la Agencia Internacional de Energía (AIE) para gestionar la demanda, en función de las circunstancias propias de cada país, con el fin de suavizar las condiciones del mercado y limitar una volatilidad excesiva”, añadieron.

El 19 de marzo la AIE indicó que sus países miembros habían comenzado a poner en el mercado las reservas estratégicas de petróleo que habían anunciado liberar a mediados de mes: un total de 426 millones de barriles, en su mayoría crudo.

El comunicado del G7 señala asimismo que los bancos centrales de los países que lo integran, presentes en la reunión, “están firmemente decididos a mantener la estabilidad de precios y garantizar la resiliencia continua del sistema financiero”.