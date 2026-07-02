El gobierno anunció un programa para generar 80 mil empleos privados

El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció el programa “Panamá Pa’ Ti”, una estrategia basada en cuatro ejes: empleo, salud, canasta básica y agua. El mandatario precisó que el primer eje será el empleo, con la meta de generar 80,000 nuevos puestos en el sector privado mediante una alianza con el sector productivo.

Mulino explicó que uno de los motores para alcanzar esa meta será la industria de la construcción, por lo que desarrollarán un programa de viviendas al alcance de las familias panameñas, con especial énfasis en el interior del país.

El mandatario también dio a conocer el programa Primer Empleo Agro que beneficiará a 2,000 jóvenes en provincias Los Santos, Herrera, Veraguas y Darién.

En la línea de empleo, junto al Mitradel, el Inadeh y la ATP, Mulino anunció un plan nacional de formación con prácticas remuneradas en el sector turístico. Así mismo, detalló que presentará ante la Asamblea Nacional una nueva Ley de Incentivos Turísticos. Con esta iniciativa, el Estado busca enviar una señal clara de confianza a los inversionistas y dinamizar la generación de empleo en el país.

El gobernante informó sobre el inicio de las obras de expansión en la Zona Libre de Colón por un monto de B/.250 millones.