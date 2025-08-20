El MEF adjudicó $313.9 millones en subasta de Letras del Tesoro

ML | El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que adjudicó USD 313.9 millones en la más reciente subasta de Letras del Tesoro que recibió “una fuerte demanda del mercado, alcanzando ofertas por USD 436 millones, frente a una convocatoria inicial de USD 50 millones”.

En un comunicado la entidad indicó que el monto adjudicado fue “con un rendimiento promedio de 5.36%, lo que representa 29 puntos básicos menos que la subasta anterior y se ubica incluso 40 puntos básicos por debajo de la referencia internacional”.

Según el MEF, “estos resultados reflejan la confianza de los inversionistas en la solidez de la economía panameña y en la disciplina fiscal del gobierno”. La entidad aseguró que esto “se suman al buen desempeño fiscal registrado en junio, que confirma que Panamá avanza en línea con la meta de déficit fiscal de 4% del Producto Interno Bruto (PIB) establecida en la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, asegurando un 2025 de mayor orden y sostenibilidad en las finanzas públicas”.