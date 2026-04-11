El MEF alerta sobre información falsa del CEPANIM y anuncia apertura de registro en abril

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que, ante la circulación de información falsa relacionada con el CEPANIM, se recomienda a la ciudadanía ignorar fuentes no verificadas y mantenerse atenta únicamente a los canales oficiales de la entidad.

De acuerdo con la institución, la plataforma de registro para beneficiarios y herederos estará disponible durante este mes de abril, con el objetivo de garantizar un proceso ordenado, progresivo y transparente.

Asimismo, el MEF solicitó a la población mantener la calma mientras se habilita el sistema, a fin de que el trámite pueda realizarse de forma segura.