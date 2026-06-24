$!El MEF ha entregado 36 mil CEPANIM a 12 mil beneficiarios a nivel nacional

Unos 36 mil Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (CEPANIM) han sido entregados a unos 12 mil beneficiarios a nivel nacional, así lo reveló el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

La entrega de los certificados inició el pasado 15 de junio en la provincia de Panamá; mientras que este lunes, 22 de junio comenzó la distribución en el resto de las provincias.

La entidad detalló que, en esta primera fase, se está atendiendo a los beneficiarios vivos, quienes pueden verificar la fecha y hora asignadas para retirar su CEPANIM a través de la plataforma cepanim.mef.gob.pa. Esta información también es enviada al correo electrónico registrado por cada solicitante.

El MEF informó que ya inició el proceso de pago de los cheques en el interior del país, a través de sus sedes regionales ubicadas en Bocas del Toro, Coclé, Colón, Chiriquí, Darién, Herrera, Los Santos, Veraguas y la Comarca Ngäbe Buglé. En tanto, los beneficiarios de Panamá Oeste deberán acudir a la Feria de La Chorrera para retirar sus certificados.

Los jubilados señalaron que los recursos obtenidos mediante el CEPANIM representan un alivio económico para sus hogares.

El jubilado José Arosemena dijo que “el dinero será destinado principalmente a la compra de alimentos y al pago de compromisos pendientes”.

En tanto, Juan Castillo manifestó que estos “fondos son utilizados para medicamentos, alimentos, el pago de servicios básicos y la cancelación de deudas. Lo que representa un alivio económico para quienes enfrentamos gastos constantes”.

Por su parte, el Banco Nacional de Panamá informó que “hasta la fecha, se han entregado más de un millón de balboas a beneficiarios de los CEPANIM mediante la negociación de aproximadamente cinco mil certificados”.

La entidad bancaria agregó que “para agilizar el proceso de negociación y pago de estos documentos. Se ha distribuido la atención en las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Darién, Coclé, Herrera, Los Santos, Veraguas, Chiriquí, Bocas del Toro y Colón”.

Además, detalló que “la sucursal de Calidonia cuenta con un horario especial de atención de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 2:00 p.m. y los sábados de 9:00 a.m. a 12:00 m. Mientras que el resto de los centros estarán atendiendo en horario regular de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. de lunes a viernes y los sábados en el mismo horario”.