El MIDA entrega reconocimientos a productores chiricanos en la Expo Bugaba

El Ministro de Desarrollo Agropecuario (MIDA), Roberto Linares, presidió un acto en los terrenos de la Expo Bugaba, en La Candelaria, para rendir homenaje a los productores sobresalientes de la provincia de Chiriquí.

En el evento destacaron la importancia del sector agropecuario en la región.

“Este día es para honrarlos y renovar nuestro compromiso de caminar a su lado”, dijo el Ministro Linares.

Durante la actividad, el ministro también realizó una entrega para el futuro del campo: la personería jurídica a la Red Nacional de Jóvenes Rurales de Chiriquí (RENAMURCHI). Este paso legal formaliza la organización, permitiéndoles gestionar proyectos y recursos para mejorar la participación juvenil en el sector.