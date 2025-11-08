El MIDA entrega reconocimientos a productores chiricanos en la Expo Bugaba

El Ministro de Desarrollo Agropecuario (MIDA), Roberto Linares, presidió un acto en los terrenos de la Expo Bugaba, en La Candelaria, para rendir homenaje a los productores sobresalientes de la provincia de Chiriquí. En el evento destacaron la importancia del sector agropecuario en la región.'Este día es para honrarlos y renovar nuestro compromiso de caminar a su lado', dijo el Ministro Linares. Durante la actividad, el ministro también realizó una entrega para el futuro del campo: la personería jurídica a la Red Nacional de Jóvenes Rurales de Chiriquí (RENAMURCHI). Este paso legal formaliza la organización, permitiéndoles gestionar proyectos y recursos para mejorar la participación juvenil en el sector.