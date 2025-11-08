Minsa confirma brote de tosferina en la comarca Ngäbe Buglé

El Ministerio de Salud (Minsa), a través del Departamento de Epidemiología, confirmó un brote activo de tosferina en la comarca Ngäbe Buglé, con concentración de casos en los corregimientos de Soloy, distrito de Besikó, y casos adicionales vinculados en el corregimiento de Emplanada de Chorcha.

A través de un comunicado, la entidad detalló que, hasta la fecha, se ha registrado una desaparición, trece casos verificados por laboratorio y un caso adicional confirmado por nexo epidemiológico. La persona fallecida, contacto estrecho de un caso confirmado, presentaba antecedentes de cardiopatía y traqueotomía, sin evidencia de una causa directa atribuible, según la investigación en curso.

Ante esta situación, los equipos de respuesta rápida locales y regionales llevan a cabo búsqueda activa casa por casa, vacunación de bloqueo y profilaxis antibiótica a los contactos, concentrándose en las comunidades de Cerro Miel, Quebrada Caña, Buri y áreas adyacentes. Estas acciones han permitido contener la transmisión dentro del foco identificado, sin evidencia de diseminación sostenida hacia otras regiones.

Asimismo, el Minsa advirtió que, con el inicio de la zafra agrícola, existe riesgo de dispersión hacia otras áreas del país, debido al desplazamiento temporal de familias trabajadoras provenientes de las comunidades afectadas.

Por ello, el Ministerio fortalece la vigilancia epidemiológica, asegurando que cada caso o brote sospechoso sea notificado oportunamente y que se realice la toma de muestras de laboratorio, así como la investigación e intervención correspondientes.

Finalmente, hizo un llamado a la población residente en las áreas afectadas a acudir a las instalaciones de salud para aplicar la vacuna contra la tos ferina, como medida preventiva ante el brote.