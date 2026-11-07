El MIDA entregó 111,100 plantones de café robusta a 100 productores en Colón

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) en Colón culminó la entrega de 111,100 plantones de cuatro variedades de clones de café robusta, como parte del Plan Café Robusta que impulsa la institución para incrementar la producción y generar nuevas oportunidades económicas.

La iniciativa beneficia a 100 productores de Colón y Panamá Norte y se complementa con la distribución de 1,400 quintales de abono orgánico, 200 quintales de urea al 46% y 200 quintales de fertilizante completo 12-24-12, además de herramientas agrícolas.

El director regional del MIDA en Colón, Ing. Armando Solís, explicó que la distribución busca aumentar los rendimientos y ofrecer a los pequeños caficultores alternativas más productivas para mejorar el bienestar de sus familias.

Los insumos fueron distribuidos a través de las agencias de extensión de Alcalde Díaz, Palenque, Nuevo Tonosí, Buena Vista, Cuipo y Río Indio, para agilizar la entrega en las comunidades.

Solís destacó que el apoyo no termina con la entrega. El MIDA brindará acompañamiento técnico permanente, desde la preparación del suelo hasta el manejo de las plantaciones, mediante capacitaciones y asistencia especializada, con el objetivo de lograr una caficultura más productiva y sostenible.

Con esta acción, la institución reafirma su compromiso con el fortalecimiento del sector agropecuario y el desarrollo económico de las familias rurales.