Economía

El MIDES fortalece la presencia del Estado en las comunidades con 70 Jornadas de Acción Social

Las Jornadas de Acción Social materializan ese propósito mediante el trabajo coordinado entre instituciones y aliados, acercando oportunidades y atención a miles de panameños, así lo destacó el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES)

El MIDES fortalece la presencia del Estado en las comunidades con 70 Jornadas de Acción Social
El MIDES fortalece la presencia del Estado en las comunidades con 70 Jornadas de Acción Social
ML | Beatriz Carles, ministra del MIDES.
El MIDES fortalece la presencia del Estado en las comunidades con 70 Jornadas de Acción Social
ML | Realizan presentación de la plataforma.
El MIDES fortalece la presencia del Estado en las comunidades con 70 Jornadas de Acción Social
ML | Una mujer utiliza la plataforma del MIDES.
El MIDES fortalece la presencia del Estado en las comunidades con 70 Jornadas de Acción Social
ML | Beatriz Carles, ministra del MIDES presenta programa.
Redacción
23 de septiembre de 2026

Entre junio y septiembre de 2026, el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) realizó 70 Jornadas de Acción Social a nivel nacional, en las que atendió a 41,783 personas. La entidad destacó que la estrategia, impulsada bajo la gestión de la ministra Beatriz Carles de Arango y el liderazgo del presidente José Raúl Mulino, busca acercar los programas, servicios y orientación directamente a las comunidades, acercando la respuesta del Estado a quienes más la necesitan.

Según el MIDES, el modelo fortalece una política social más territorial y orientada a las necesidades reales de la población, con el objetivo de reducir las barreras de acceso a los servicios públicos y poner a las personas en el centro de la acción social. “Este resultado refleja el alcance que ha tomado una estrategia que pone a las personas en el centro de la acción social y que busca reducir las barreras de acceso a los servicios públicos”, destacó la entidad.

La iniciativa es impulsada a través de las 17 oficinas regionales, provinciales y comarcales del MIDES, articulando la participación de más de 20 instituciones, organizaciones, empresas privadas y autoridades locales. En un mismo espacio, las familias pueden acceder a servicios y orientación en áreas como salud, educación, protección social, emprendimiento, documentación, capacitación y atención social.

Para la ministra Carles, acercar el Estado a las comunidades significa escuchar, atender y actuar donde están las personas.
A través de las Jornadas de Acción Social, el MIDES está llevando programas, servicios, orientación y oportunidades.
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