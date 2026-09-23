El MIDES fortalece la presencia del Estado en las comunidades con 70 Jornadas de Acción Social

Entre junio y septiembre de 2026, el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) realizó 70 Jornadas de Acción Social a nivel nacional, en las que atendió a 41,783 personas. La entidad destacó que la estrategia, impulsada bajo la gestión de la ministra Beatriz Carles de Arango y el liderazgo del presidente José Raúl Mulino, busca acercar los programas, servicios y orientación directamente a las comunidades, acercando la respuesta del Estado a quienes más la necesitan.

Según el MIDES, el modelo fortalece una política social más territorial y orientada a las necesidades reales de la población, con el objetivo de reducir las barreras de acceso a los servicios públicos y poner a las personas en el centro de la acción social. “Este resultado refleja el alcance que ha tomado una estrategia que pone a las personas en el centro de la acción social y que busca reducir las barreras de acceso a los servicios públicos”, destacó la entidad.

La iniciativa es impulsada a través de las 17 oficinas regionales, provinciales y comarcales del MIDES, articulando la participación de más de 20 instituciones, organizaciones, empresas privadas y autoridades locales. En un mismo espacio, las familias pueden acceder a servicios y orientación en áreas como salud, educación, protección social, emprendimiento, documentación, capacitación y atención social.