El Mitradel detecta cinco trabajadores sin contrato ni Seguro Social en un hotel

Un operativo realizado en un hotel, por personal de la Dirección Nacional de Inspección del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), dio como resultado la detección de cinco personas en el área de cocina que manifestaron no contar con contrato laboral ni afiliación a la Caja de Seguro Social (CSS).

“Al momento del operativo, los inspectores del Mitradel fueron retenidos por aproximadamente 20 minutos por personal del establecimiento, alegando que esperaban autorización para permitir el acceso. Posteriormente, se realizó un recorrido por distintas áreas del hotel, incluyendo casilleros, ama de llaves, depósitos, restaurante y cocina”, informó la institución.

Durante la inspección, se entrevistó a 18 trabajadores y se solicitó a la administración la presentación de la documentación laboral correspondiente, incluyendo la planilla de la CSS, los contratos de trabajo, los comprobantes de pago y los registros de asistencia.

El Mitradel insta a las empresas a respetar las normas en materia laboral y mantiene habilitada la línea 6860-5167 para la recepción de denuncias.