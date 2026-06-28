El Mitradel realiza más de 218 inspecciones laborales a nivel nacional y detecta irregularidades

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) informó que, en la última semana, ejecutó 218 inspecciones en distintos puntos del país para verificar el cumplimiento de las normas laborales, las condiciones de seguridad en los centros de trabajo y la contratación conforme a la legislación vigente.

Del total de inspecciones realizadas, 111 correspondieron al área laboral, 43 a seguridad ocupacional, 37 a trabajo infantil y 27 a migración laboral. Como resultado, se detectó a 10 ciudadanos extranjeros laborando sin los permisos correspondientes, por lo que fueron remitidos siete expedientes al Departamento de Secretaría Judicial para el trámite administrativo y la aplicación de las sanciones establecidas por la ley.

Asimismo, durante los operativos efectuados en la ciudad de Panamá, Panamá Oeste, Los Santos y Darién, los inspectores identificaron incumplimientos como la falta de equipos de protección personal, deficiencias en las condiciones de higiene y seguridad, ausencia de contratos de trabajo, irregularidades en las obligaciones laborales y contratación no autorizada de trabajadores migrantes.

Estas acciones, desarrolladas bajo el liderazgo de la ministra Jackeline Muñoz y en cumplimiento de las directrices del presidente de la República, José Raúl Mulino, buscan reforzar el compromiso del Gobierno Nacional con la protección de los trabajadores, la promoción de entornos laborales seguros y el respeto a la normativa laboral.

Finalmente, el Mitradel exhortó a los empleadores a cumplir de manera responsable con sus obligaciones legales, mantener en regla documentos como el aviso de operación, los contratos de trabajo y la planilla ordinaria debidamente actualizada, con el objetivo de proteger los derechos de los trabajadores y fortalecer una cultura de cumplimiento en el país.