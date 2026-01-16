El Mitradel realizó 728 inspecciones laborales en negocios de Chiriquí

Personal del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) realizó un total de 728 inspecciones en diversos negocios de la provincia de Chiriquí durante el 2025, informó la institución.

“Del total de inspecciones realizadas, 167 corresponden a migración laboral, 14 a protección del menor trabajador, 17 a seguridad y salud ocupacional y 530 inspecciones de tipo laboral”, detalló el informe.

Jean Ramos, director regional encargado del Mitradel en Chiriquí, señaló que “estas acciones responden a la misión institucional de velar por el fiel cumplimiento de las leyes laborales, además de promover relaciones laborales justas y equilibradas entre empleadores y trabajadores”.

Agregó que las inspecciones continuarán desarrollándose de manera permanente, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la normativa laboral vigente y promover condiciones laborales justas y seguras