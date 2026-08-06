El Municipio de Panamá redujo gastos y fortaleció sus finanzas

El Municipio de Panamá redujo su gasto en más de un tercio, reorganizó su estructura administrativa y fortaleció su salud financiera en apenas dos años, así lo reveló un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El análisis de los estados financieros muestra que en 2025 la institución alcanzó un punto de inflexión: gastó menos que en 2016 y registró la mayor recaudación de ingresos propios de su historia.

El gasto total cerró en B/.147.9 millones, por debajo de los B/.148.1 millones de hace una década. Frente a 2024 la reducción fue de B/.52 millones, al pasar de B/.200 millones a B/.148 millones, un recorte del 26% en un solo año. Comparado con 2023, la baja acumulada es de 34%, de B/.224.7 millones a B/.148 millones.

En paralelo, los ingresos propios, es decir, sin depender del Gobierno Central, subieron de B/.138 millones en 2023 a B/.142 millones en 2025, el nivel más alto registrado, y se logró sin crear ni aumentar ningún impuesto municipal. El estudio atribuye el ajuste a una reorganización administrativa.

La planilla pasó de más de B/.61 millones en 2023 a B/.43.6 millones en 2025, una caída de 29%. Además, el Municipio dejó de acumular obligaciones por el financiamiento de planilla del MEF y ahora cubre ese gasto con recursos propios.