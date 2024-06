$!El SUNTRACS dice que no se rendirá

El secretario general del Sindicato Único Nacional de la Industria de la Construcción y Similares (SUNTRACS) Saúl Méndez indicó que hoy, a partir de las 7:00 a.m., “todos los proyectos se van a paralizar a nivel nacional”, por la huelga de 24 horas que realizarán los más de 20 mil trabajadores para exigir la reapertura de la cuentas bancarias del sindicato.

Méndez explicó que esta huelga estará acompaña de cierres de calles en distintos lugares del país y una marcha en dirección al Ministerio de Trabajo. Aseguró que las acciones continuarán.

El sindicalista indicó que requieren sus fondos que están depositados en la Caja de Ahorros “para poder operar de forma normal como corresponde”. Señaló que la decisión del banco “es un acto político, porque no pueden presentar una sola prueba concreta de ninguno de los señalamientos que se han hecho, pero al final todo esto trae como consecuencia de que SUNTRACS no pueda depositar sus recursos”. Afirmó que “la Caja de Ahorros tiene una cantidad de recursos importantes del SUNTRACS, que se cuentan en varios millones y naturalmente ellos tiene que resolver el problema que generaron producto de esa actuación arbitraria”.

Méndez dijo que durante los 7 meses que han permanecido cerradas sus cuentas se ha seguido cobrando la cuota a los obreros, “pero están en cheques, en papeles pueden hacerse efectivo y por otro lado hemos diseñado un plan para poder resistir esta embestida y entre ambas medidas hemos podido enfrentar la situación, pero el 95% de los recursos más importantes del SUNTRACS, en estos momentos no podemos disponer de ellos”.

El líder del sindicato explicó que ya presentaron una denuncia en la OIT y también en la Superintendencia de Bancos. “Hace más de dos meses que presentó un recurso y no se pronuncian”, dijo Méndez, y añadió que buscan “someter al SUNTRACS por la fuerza en función de sus recursos porque no pueden hacerlo de otra manera, porque por la vía legal no hay cómo probar que los recursos del SUNTRACS no sean legítimos. Los fondos más importantes están ahí desde que congelaron la cuenta. No hay a dónde llevarlo”.