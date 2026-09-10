$!Eliminan cobro de comisiones bancarias desde enero de 2027

Para facilitar la migración de créditos y reducir los costos para los clientes, la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) aprobó el Acuerdo No. 7-2026, que modifica las reglas sobre las comisiones y recargos que pueden cobrar las entidades bancarias.

La medida, respaldada por economistas, entrará en vigencia el 4 de enero de 2027, y permitirá que los clientes puedan cambiar sus créditos de banco con menos cargos. Además, elimina algunas comisiones por depósitos, retiros y pagos presenciales, así como por trámites como cartas de saldo y referencias bancarias.

El acuerdo establece no se cobrarán los cargos por depósitos, retiros y pagos presenciales, con excepciones para depósitos de altos volúmenes.

El documento plantea que “no se cobrarán comisiones por depósitos en efectivo realizados presencialmente en cuentas de ahorro o corriente durante el horario bancario. Además que la medida no aplicará a depósitos que superen los B/.10,000 mensuales, ni a depósitos de monedas mayores de B/.5,000 al mes”.

El archivo contempla que los bancos no podrán cobrar por emitir cartas de saldo, referencias bancarias, confirmaciones SWIFT ni por el historial de pagos solicitado una vez al año. También se eliminan los cargos por designar o cambiar beneficiarios en cuentas y depósitos a plazo fijo.

En el caso de las hipotecas ordinarias para vivienda, los bancos no podrán aplicar estos cargos después de los primeros cinco años. Tampoco podrán cobrarlos durante ese periodo si aumentan la tasa de interés pactada.

Otro de los cambios está relacionado con los pagos de préstamos. Si el cliente está al día y paga más de la cuota establecida, el banco deberá aplicar ese dinero directamente al capital del préstamo y no a intereses ni a cuotas futuras.

Asimismo, se establece que “no se cobrarán cargos por cancelar un crédito antes de tiempo, hacer pagos extraordinarios o trasladar un crédito hipotecario a otro banco, cuando hayan pasado más de cinco años del plazo acordado”.

El documento también establece que los bancos no podrán cobrar comisiones por la falta de renovación de una póliza de seguro. Si el cliente acredita que entregó la nueva póliza o que mantenía vigente un seguro previamente presentado, la entidad deberá revertir de inmediato el cargo.