Emprendedor conquista paladares con helados artesanales de hierbas y frutas

Juan Rodríguez es un emprendedor de 25 años, especializado en la producción de helados artesanales elaborados con hierbas y frutas de alta calidad, que evita aditivos artificiales y le brinda a sus clientes una experiencia culinaria excepcional.

Rodríguez señaló que “hace tres años, me fui por una pasantía a Estados Unidos, donde viví por un año y al regresar a Panamá, decido que quiero hacer algo diferente, pero no quería trabajar en un restaurante. Fueron varios meses pensando en hacer un emprendimiento, algo que fuera diferente, un alimento que al hacerlo no se dañara. Entonces, llegó a mi mente hacer helado, porque ya yo tenía conocimiento previo de cómo hacerlo, y aparte era algo que me gustaba bastante”.

El emprendedor detalló que “en el 2021, fui a una heladería en Valencia, España, que se llama Véneta. Entonces, yo fui y lo probé, y el helado me encantó. Desde ahí, fue mi punto de partida y mi inspiración”.

Este joven panameño indicó que comenzó el negocio en el 2023. “Recuerdo que mi primera venta fue en agosto y realizaba helados con una máquina que no producía mucho y que compré con mis ahorros. Mi reto más difícil fue llegar a las personas y ganarme su confianza de querer pedir”, dijo.

Asimismo, el empresario añadió que “algunos de los helados que vendo son el de papi, miel de caña, choco menta, maracuyá y piña, sus precios están entre B/.9.00 y B/.10.00”.

Rodríguez comentó a Metro Libre, que hace una semana estrenó el sabor choco menta, “y ha sido un éxito. Un 20% de las ventas de la semana fueron de ese helado. Todavía estoy atendiendo pedidos para la semana que viene y por lo menos un 30% son de choco menta”.

El comerciante concluyó que “para poder obtener éxito es necesario buscar algo que los apasione, y saber cómo promocionar el producto. Porque algo que se nota bastante en las redes es cuando las personas le meten mucho cariño a lo que hacen”.

Pueden localizar a Rodríguez, a través de su cuenta de Instagram: @elmandeloshelados.